Clémentine (Koh Lanta, La Légende) toujours clashée sur Twitter, elle réagit aux critiques

"Je garde une belle cicatrice de ma première saison par rapport aux réseaux sociaux"

Alors qu'il y aura une guerre entre les aventurières dans Koh Lanta, La Légende, Clémentine a évoqué les critiques dont elle est victime depuis plusieurs saisons. à LCI."Je garde quand même une belle cicatrice de ma première saison par rapport aux réseaux sociaux. Mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Et ce n'est pas ce qui m'arrête. Ma motivation, ce sont les épreuves et cette déconnexion de la vie qui me plaît tant".

Clémentine a confié aller "mieux car ça fait quelques années que je ne passe plus à l'écran" auprès de Télé Loisirs. "La notoriété de Koh Lanta, positive ou négative, est éphémère. Sauf pour certaines légendes comme Claude ou Teheiura. Je suis donc dans une phase où c'est plutôt calme mais je sais que ça va repartir et que je vais me faire tailler. Mais c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai appris à vivre avec ça et ce n'est pas important" avait-elle ajouté, "Je suis prête à revivre ça, le positif comme le négatif. Juste, je n'aime pas qu'on ne parle que de ça".