Loïc (Koh Lanta 2020) en couple avec une Miss ? Des messages et des photos sèment le doute

Loïc (Koh Lanta 2020) aurait trouvé l'amour avec une Miss

En octobre 2020, Loïc et Lola avaient démenti les rumeurs de couple avec humour sur les réseaux. Les aventuriers de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres sur TF1 assuraient ainsi être simplement amis. Et après une nouvelle rumeur de romance entre eux, ils avaient encore une fois réagi pour démentir. Et depuis quelques jours, les internautes peuvent se rendre compte que c'était bien vrai, ce n'est pas avec Lola que Loïc sort, mais peut-être plutôt avec une Miss. Car si Lola a confirmé être célibataire en novembre 2020, en revanche, son pote semble avoir trouvé l'amour.

Avec qui ? Avec Lucie Caussanel, qui avait été élue Miss Languedoc-Roussillon 2019. Elle avait participé à l'élection de Miss France 2020 avant de devenir mannequin et influenceuse pour l'agence Oui Mademoiselle. Leurs nombreux messages et commentaires complices sur Instagram ont en tout cas semé le doute sur leur possible relation amoureuse.