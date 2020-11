Mort de Bertrand-Kamal : Loïc, Hadja... Les aventuriers lui rendent hommage pour son anniversaire

Les aventuriers de Koh Lanta 2020 rendent hommage à Bertrand-Kamal

En septembre 2020, les téléspectateurs de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, les 4 terres) sur TF1 apprenaient avec tristesse la mort de Bertrand-Kamal, des suites d'un cancer. Décédé à 30 ans seulement, il aurait fêté son anniversaire ce 11 novembre. Pour cette date particulière où il aurait eu 31 ans, plusieurs aventuriers de l'émission présentée par Denis Brogniart ont tenu à lui adresser un message. Loïc, Hadja ou encore Joaquina lui ont ainsi écrit un mot d'anniversaire sur leur compte Instagram respectif.

"Bon anniversaire mon frère. Tu sais déjà tout, on ne t'oubliera jamais je te jure. Je t'aime. On se reverra j'en suis sûr" a ainsi déclaré Loïc, qui était très proche de Bertrand-Kamal. Hadja a quant à elle avoué : "Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi, pas un jour ne passe sans que l'on me parle de toi. Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir mis sur ton chemin, c'est une fierté pour moi d'avoir fais partie de ta vie, tu fais désormais partie de la mienne pour toujours... Tu as marqué les esprits mon Beka, on ne t'oubliera pas, je ne t'oublierai pas !".