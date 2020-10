Bertrand-Kamal (Koh Lanta 2020) : comment il a fêté ses 30 ans sur l'île

C'était certainement l'un des épisodes les plus émouvants de Koh Lanta qui a été diffusé ce vendredi 23 octobre 2020 sur TF1. Et pur cause, c'est dans cet épisode de Koh Lanta, les 4 Terres que Bertrand-Kamal a été éliminé après avoir perdu une épreuve éliminatoire. Une élimination à laquelle personne ne s'attendait et qui a choqué tout le monde. "Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête" a confié l'aventurier très ému face caméra. "J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. Koh Lanta, c'est une belle leçon de vie. C'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme". Son père a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage après l'émission.

Bertrand-Kamal a fêté ses 30 ans dans Koh Lanta

Chez les verts, c'était le choc. Loïc, Laurent ou encore Joaquina ont exprimé leur déception et leur tristesse : "J'en perds deux en l'espace de quatre jours. Hadja au conseil, maintenant Bertrand-Kamal. Je ne m'attendais pas du tout à ce que, celui qui m'a fait rire depuis 25 jours, s'en aille..." Eliminée juste après lui, Joaquina est revenue sur son aventure et a raconté dans une interview accordée à Télé Loisirs qu'ils avaient fêté l'anniversaire de Bertrand-Kamal ensemble sur l'île déserte : "On a fêté ses 30 ans sur l'île. On a chanté, on a trinqué avec une noix de coco. Il était ravi de fêter ses trente ans comme ça. On a passé un super moment alors qu'on n'avait rien, qu'on avait faim. Je me dis aujourd'hui qu'il a fêté son dernier anniversaire avec nous...".

"Je me dis aujourd'hui qu'il a fêté son dernier anniversaire avec nous..."

L'aventurier est en effet mort le 9 septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas. Elle en garde un bon souvenir : "Il apportait la bonne humeur, la joie de vivre. Il était toujours en train de nous faire rire. Il relativisait tout le temps. Ce que les téléspectateurs ont vu sur TF1 le vendredi soir, c'est vraiment qui il était. On ne pouvait que l'aimer. C'était un soleil, c'était les conforts que l'on ne gagnait pas, la nourriture qu'on ne mangeait pas, etc... Sans Bertrand-Kamal, on savait tous que l'aventure ne serait plus pareille. Je l'aimais..."