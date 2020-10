Bertrand-Kamal (Koh Lanta 2020) : son papa Samir très "fier", il lui rend un vibrant hommage

Dans Koh Lanta 2020, "Il n'a pas joué, il était lui-même"

Ce vendredi 23 octobre 2020, c'est en pleurs que les téléspectateurs de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres ont découvert l'élimination de Bertrand-Kamal sur TF1, suite à une épreuve éliminatoire. Après l'épisode, une vidéo de Denis Brogniart et de Samir, le papa de "Beka" comme il était surnommé, a été dévoilée. Le père y a rendu hommage à son fils décédé d'un cancer du pancréas le 9 septembre 2020.

"Vous l'avez constaté il y a quelques minutes lors de l'épreuve d'immunité, l'émotion était très importante au moment de l'élimination de Bertrand-Kamal. Mais il y tenait, à aucun moment son flambeau n'a été éteint. En tout cas, on se souviendra d'un aventurier charismatique, bienveillant et talentueux" a d'abord déclaré Denis Brogniart, qui était devenu proche de Bertrand-Kamal.

L'animateur de Koh Lanta 2020 a souligné "l'aventure d'un homme qui faisait l'unanimité partout où il passait", tous les aventuriers étant en pleurs au moment où ils comprennent que Bertrand-Kamal est éliminé. Samir, le père de l'aventurier, n'est pas surpris par les larmes des candidats : "Je ne suis pas étonné, connaissant mon fils et en connaissant l'amour qu'il donnait aux gens. Donc les gens lui rendent cet amour là. C'est vrai que c'est très touchant, surtout de voir ses aventuriers lui rendre cet hommage-là, ça fait chaud au coeur. C'est mon fils, c'est mon Béka, je ne suis pas trop étonné".

Samir a d'ailleurs expliqué qu'il a bien reconnu son fils dans tous ces épisodes, qu'il a été lui-même tout au long de l'émission. "Sur cette aventure-là, je peux vous garantir une seule chose, je peux vous certifier quelque chose : c'est Bertrand-Kamal" a-t-il assuré, "Il n'a pas joué, il était lui-même. Le jour du départ pour cette aventure, je lui ai dit : 'Un conseil : mon fils, reste toi-même. Ne change rien".

"Grâce à ces épisodes, j'ai l'impression que mon fils est encore avec moi"

Alors que Bertrand-Kamal avait failli ne jamais participer à Koh Lanta, il a finalement fait partie de aventuriers de Koh Lanta, les 4 terres. Et sans gagner, il a tout de même marqué à jamais le programme, les téléspectateurs, les aventuriers qui l'ont connu et même Denis Brogniart. "C'était le rêve de sa vie et il l'a réalisé" a rappelé Samir, "Malheureusement, on connaît la suite, mais je le dis aujourd'hui, devant vous, devant les téléspectateurs qui nous regardent : il voulait que cette émission continue pour lui".

"Et je vous dis merci de la faire continuer, car c'est grâce à ces épisodes que j'ai l'impression que mon fils est encore avec moi. Donc je vous dirais merci et c'est son souhait" a aussi ajouté le père de Bertrand-Kamal, très touché d'avoir pu suivre les aventures de son fils sur le petit écran. Denis Brogniart a demandé ce que l'aventurier lui avait dit lors de son retour du tournage. "Il me disait juste une chose : 'Papa, tu vas être fier de moi.' Je suis plus que fier, on ne peut être que fier d'un garçon comme ça" a-t-il confié.

"Malheureusement, mon fils d'amour, comme je l'appelle toujours, a eu cette terrible maladie, qui est le cancer, on peut le dire, un cancer du pancréas" a-t-il déclaré, "Mais il a eu du courage jusqu'à la fin. Il m'a surpris de son courage. Il y croyait, on y croyait tous ensemble. Malheureusement, il se battait contre un dragon et on a perdu une bataille. J'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'il va me manquer ce Béka, énormément".