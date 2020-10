Loïc (Koh Lanta, les 4 terres) et Lola en couple ? Ils réagissent avec humour sur les réseaux

Loïc a décidé de répondre cash : "Lola et moi c'est fini". Sauf que sa réponse a été clairement dite avec humour. Le candidat de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres n'a pas confirmé la rumeur de couple et encore moins annoncé une véritable rupture : vu les émojis qui pleuraient de rire, il s'agissait donc bel bien d'une simple joke.

Lola répond à la réaction de Loïc

D'ailleurs, Lola, qui avait réagi aux accusations d'être inactive sur le camp avec Angélique, a aussi répondu à la rumeur de couple avec Loïc. Et elle aussi a choisi de jouer la carte de l'humour. Elle a en effet reposté la réaction de son supposé chéri (qui a l'air d'être simplement son ami) dans sa story Instagram en précisant : "Quand on te largue par story". Et la candidate a également ajouté des émojis qui pleurent de rire.