Freddy (Koh Lanta, La Légende) blessé : pourquoi les images à l'infirmerie n'ont pas été diffusées

Pour Koh Lanta, La Légende, Freddy s'est entraîné pendant près de deux ans. Malheureusement, son aventure s'est arrêtée dès le premier jour à cause d'une blessure sur l'épreuve du parcours du combattant. Une blessure qu'il a minimisé en espérant réintégrer la compétition, mais les médecins lui ont rendu un verdict bien plus sérieux : "J'ai été évacué à l'hôpital. On m'a fait une radio et le verdict est tombé : luxation de l'épaule (...) J'ai eu sept semaines d'arrêt maladie, c'était vraiment sérieux", a expliqué Freddy à Purepeople. Il risque même de subir une opération à l'épaule prochainement "pour solidifier tout ça".

"C'est pour ça qu'on n'a pas montré cette image-là"

Le départ de Freddy sur décision médicale est une vraie déception pour les téléspectateurs. Ils ont eu du mal à cacher leur tristesse, mais certains se sont plus interrogés sur un détail : la non diffusion des images de l'aventurier à l'infirmerie. Pourquoi ce passage n'a-t-il pas été montré sur TF1 alors que dans les saisons où un candidat part voir le médecin, on voit Denis Brogniart lui rendre visite ? Tout simplement à cause de l'incompréhension de Freddy face à la décision choc.

"Quand je suis venu te voir, tu n'y croyais pas parce que comme t'es un battant, tu bougeais même l'épaule tu me disais 'Regarde, c'est bon Denis, je vais pouvoir repartir'. Et le médecin m'avait prévenu, parce qu'à chaud ça fait moins mal, d'autant que tu avais des calmants, et tu comprenais pas finalement la décision du médecin. En revanche, et c'est pour ça qu'on n'a pas montré cette image-là, le lendemain, quand tu t'es réveillé, t'as compris la décision du médecin", explique Denis Brogniart dans un live Instagram.