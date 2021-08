Freddy (Koh Lanta, La Légende) blessé, éliminé et bientôt opéré : il donne de ses nouvelles

Les séquelles suite à sa blessure

Cette décision médicale est encore une plus grosse déception pour Freddy car il s'est entraîné pendant près de deux ans pour cette saison, marquée par l'absence de Grégoire au casting : "Il se trouve que je me suis luxé l'épaule. Elle s'est déboitée. Sur le coup, je ne le sais pas. J'essaye de me remettre dans le parcours mais dès que je pose la main sur la corde, je me rends compte je n'ai plus du tout de force et que j'ai une douleur atroce. À ce moment, je me suis dit que c'était terminé pour moi, pour cette épreuve", explique l'aventurier à Purepeople.

Il a quand même eu un espoir de réintégrer la compétition : "J'ai été évacué à l'hôpital. On m'a fait une radio et le verdict est tombé : luxation de l'épaule. Immédiatement, un médecin me la remboite et toutes les douleurs disparaissent. Dans ma tête, je me dis : 'C'est bon ! Super, génial, ce n'était rien en fait. Dès demain, je suis dans l'aventure.' Je passe une nuit dans la maison médicale et le lendemain matin Denis Brogniart vient m'annoncer que l'aventure est terminée. Il me dit que c'est une blessure sérieuse. (...) Je suis quand même resté une semaine à la maison médicale."

Quatre mois après, Freddy garde encore des séquelles de sa blessure : "J'ai eu sept semaines d'arrêt maladie, c'était vraiment sérieux. Encore aujourd'hui, j'ai quelques petites gênes à l'épaule. Je vais certainement devoir subir une petite opération de l'épaule pour solidifier tout ça et qu'elle ne se déboite pas de nouveau. Mais sinon tout va bien ! Je peux de nouveau faire du sport."