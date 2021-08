Koh Lanta, La Légende diffusée le mardi : Denis Brogniart justifie ce choix et répond aux critiques

Pour fêter les 20 ans de Koh Lanta, TF1 et ALP offrent une belle surprise aux téléspectateurs avec une nouvelle saison concoctée aux petits oignons avec un casting des plus croustillants. 20 anciens aventuriers cultes, comme Claude Dartois, Teheiura, Sam, Clémence Castel, Freddy, Coumba, Alix, Clémentine et Alexandra, reviennent dans Koh Lanta, La Légende pour s'affronter et devenir le ou la meilleur(e). Seulement voilà, une nouveauté pose fortement problème à certaines personnes : la diffusion le mardi soir au lieu du vendredi.

"En France, on n'aime pas changer les habitudes"

La chaîne et la production n'ont pas manqué de justifier leur décision, mais quelques internautes restent encore sceptiques. Ils n'aiment pas voir leurs habitudes perturbées comme dirait Denis Brogniart sur le plateau de l'émission Les Grandes Gueules : "En France, on n'aime pas changer les habitudes. C'est vrai qu'une saison a déjà eu lieu le mardi soir, mais le vendredi était une habitude pour les Français. Mais vous vous doutez bien que les gens à TF1 qui s'occupent de la programmation n'ont pas fait ça au doigt mouillé en se disant : 'tiens, on a l'idée de'."