Koh Lanta, La Légende : Grégoire grand absent, la raison pour laquelle il a refusé de participer

La raison de l'absence de Grégoire dans Koh Lanta, La Légende

Organiser le casting de Koh Lanta, La Légende n'a pas dû être une mince affaire pour la production. Il a fallu choisir parmi tous les anciens candidats les plus emblématiques, les contacter puis en sélectionner de nouveau quelques uns pour qu'il ne reste plus que 20 candidats au final. Et si certains ex-aventuriers sont déçus de ne pas avoir été appelés par la production pour cette spéciale, d'autres ont décliné l'offre. C'est notamment le cas de Grégoire Gorge de Koh Lanta 2007 et Koh Lanta 2010.

De nombreux téléspectateurs sont déçus de ne pas le retrouver dans Koh Lanta, La Légende, diffusée le mardi désormais. Denis Brogniart regrette lui aussi l'absence de Grégoire, mais comprend son refus pour raison professionnelle : "Il ne voulait pas revenir. Il est en train de fructifier son entreprise, il fait du miel et plein de produits à base de miel. Ils ont lancé un vrai business. Il a arrêté son métier d'élagueur. On l'avait bien évidemment consulté parce qu'il fait partie des aventuriers charismatiques", a expliqué le présentateur lors de la conférence de presse de la nouvelle saison.

Pourquoi le premier gagnant n'a pas souhaité revenir

Denis Brogniart a aussi confié que Grégoire Gorge n'est pas le seul à avoir refusé de revenir. Gilles, le tout premier gagnant de Koh Lanta, a lui aussi décliné l'offre de la production: "Il y en a plein. C'est un choix empirique. Ça serait tellement facile qu'on puisse mettre tous les noms dans un ordinateur et que les candidats soient sélectionnés automatiquement. Malheureusement, ça n'existe pas et tant mieux. Mais certains refusent pour des bonnes raisons. Par exemple, je pense que Gilles n'est plus motivé. Si tu n'es pas motivé à 2 000%, tu ne peux pas t'en sortir dans Koh Lanta."

Claude Dartois, Teheiura, Sam, Alix, Cindy (Mamans & Célèbres), Karima, Jade, Freddy, Candice, Laurent Maistret, Namadia, Coumba, Christelle, Ugo, Clémence Castel, Clémentine, Patrick, Alexandra, Maxime et Phil, eux, n'ont pas pu refuser la proposition de revenir dans une saison spéciale pour les 20 ans de Koh Lanta !