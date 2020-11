Loïc (Koh Lanta 2020) : "Alix et Alexandra me font carrément peur !"

Après l'élimination d'Hadja, de Bertrand-Kamal et de Joaquina, il ne reste plus beaucoup d'aventuriers de l'équipe de l'Est (les verts) dans Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta, les 4 Terres. Parmi ceux qui restent, deux ont prouvé qu'ils méritaient toujours leur place dans le jeu, plus que tout le monde. On pense bien évidemment à Alexandra, la Wonder Woman, désormais bien loin de celle qui se plaignait sur le camps, mais aussi à Loïc.

A seulement 20 ans, le jeune casse-cou a déjà impressionné par ses performances lors des épreuves, notamment face à Dorian. "Battre Dorian, cet athlète de haut niveau, c'est une belle victoire. D'autant plus que la course, ce n'est pas du tout mon domaine.", a confié l'adepte de sports extrêmes dans une interview accordée à Télé 7 Jours. Selon lui, Dorian est "un sérieux adversaire". Mais ce n'est pas le seul aventurier qu'il redoute : "Alix et Alexandra me font carrément peur !", avoue-t-il. Et pour cause, les deux jeunes femmes sont de vraies guerrières !

S'il déclare avoir participé à l'émission pour "l'aventure, le sport et le voyage en terre inconnue", il a également fait de belles rencontres. Et pour cause, le Savoyard était très proche de Bertrand-Kamal, qu'il considérait comme son "grand frère". L'annonce de sa mort, après son combat contre le cancer, l'a "brisé", comme il l'avait confié sur Instagram : "Tu as été une de mes plus belles rencontres, t'étais le grand frère que j'ai jamais eu...", écrivait-il dans un hommage poignant. "Je suis tellement content d'avoir pu te rencontrer, toutes les conneries qu'on a pu faire sur le camp ! (...) Tu t'es battu jusqu'au bout et on est tellement fier de toi, je suis fier de toi ! Malheureusement elle a été plus forte... mais elle ne sera pas plus forte que l'amour que j'ai pour toi, que tous les souvenirs que j'ai avec toi et JAMAIS je t'oublierai, jamais. (...) Je suis brisé au fond de moi mais je vais rester fort pour toi car c'est ce que tu voudrais. Je t'aime grand frère".