Miss France 2020 : Lucie Caussanel (Miss Languedoc-Roussillon) révèle les raisons de son malaise

Miss Languedoc-Roussillon s'explique

Alors que les internautes se plaignent que Lou Ruat (Miss Provence) n'a pas gagné et que Jade Simon-Abadie (Miss Centre-Val de Loire) est devenue un mème, une autre Miss fait aussi beaucoup parler sur les réseaux sociaux : Lucie Caussanel (Miss Languedoc-Roussillon). Pourquoi ? Parce que pendant la cérémonie Miss France 2020 qui s'est déroulée le samedi 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille, elle s'est évanouie en direct sur TF1. Les téléspectateurs ont alors pu la voir être sortie de la scène par des gardes du corps. Elle a confié à Midi Libre : "Avant même que Jean-Pierre Foucault n'annonce les 4 demi-finalistes de mon groupe, j'ai tourné les talons et je me suis écroulée".

Pour quelles raisons est-elle tombée dans les pommes ? "Depuis le début de la soirée, j'avais très très chaud. J'ai envisagé de quitter la scène mais j'ai voulu enchaîner les tableaux. J'avais mal à la tête et je ressentais comme un point de côté". "Je tiens vraiment à préciser que l'annonce des résultats n'a absolument rien à voir avec mon malaise" a-t-elle indiqué, avant de révéler que c'est aussi un peu de sa faute si elle a fini par faire un malaise : "Je n'avais pas mangé depuis midi. Je n'avais pas bu non plus car je ne voulais pas avoir un gros ventre sous le maillot de bain. Je pense que je n'ai pas fait les bonnes choses".

"Je ne suis pas déçue mais je suis énervée"

Lucie Caussanel (Miss Languedoc-Roussillon) a expliqué avoir été rapidement prise en charge après s'être évanouie : "On m'a notamment pris la tension et on m'a donné du sucre. J'ai pu revenir sur scène à la fin de l'émission". Depuis l'élection de Clémence Botino (Miss Guadeloupe), sacrée Miss France 2020, la candidate qui avait fait un malaise est rentrée chez elle et "tout va très bien". Enfin presque.

"Je ne suis pas déçue mais je suis énervée car je ne comprends pas certaines choses. J'ai participé à une soirée où j'ai vécu de nombreuses surprises. Je n'en dirais pas plus" a dévoilé la Miss, sans préciser sa pensée. "Cela dit, j'avoue que je préfère ne pas avoir plu à dix personnes du jury de présélection plutôt qu'au public, appelé à voter dès les demi-finales" a-t-elle ajouté à l'attention des jurés du concours de beauté. Les internautes "parlent souvent d'injustice au sujet de mon élimination" a-t-elle ajouté, "Cela me rassure".