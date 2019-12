Miss France 2020 : Lou Ruat (Miss Provence) réagit, "Je suis fière de mon écharpe"

"Merci à tous pour le soutien et l'énergie que vous m'avez envoyés hier soir. J'ai pris un réel plaisir sur scène et j'espère que vous avez pu le ressentir depuis le Dôme (ou depuis votre canapé)" a déclaré Lou Ruat en légende d'une photo, "Je suis fière de mon parcours, de mon évolution et fière de mon écharpe alors merci encore. Félicitations à notre nouvelle miss France". Sur l'image, Miss Provence 2019 porte la robe qu'elle avait lors de l'émission animée par Jean-Pierre Foucault et affiche fièrement son écharpe de 1ère dauphine Miss France 2020.

Les twittos sont très déçus

Ce sont les téléspectateurs qui ont voté en masse pour Clémence Botino, alors que le jury préférait Lou Ruat. Miss Provence était aussi l'une des 5 candidates favorites des internautes. D'ailleurs, elle demeure encore aujourd'hui plus suivie que l'actuelle Miss France 2020. Sur Twitter, ils sont nombreux à se plaindre que la jolie blonde n'ait pas gagné. Selon eux, c'est elle qui méritait de décrocher la couronne. Les twittos ont comparé Lou Ruat à Charlotte Pirroni : à l'époque aussi, ils trouvaient que Charlotte Pirroni était la plus belle de la compétition et avaient été déçus de sa défaite. Là encore, les internautes voulaient que ce soit Miss Provence qui gagne. Ils ont donc fait savoir leur déception dans plusieurs tweets.