Clémence Botino (Miss France 2020) n'était pas la préférée du jury

Le jury préférait Lou Ruat à Clémence Botino

Le jury de Miss France 2020 était présidé par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football, et composé des chanteurs Vitaa et Slimane, de l'animateur Denis Brogniart, de l'actrice Laetitia Milot, de l'ancienne Miss France Mareva Galanter et du chef pâtissier Christophe Michalak. Et si c'est Clémence Botino (Miss Guadeloupe 2019) qui a été élue Miss France 2020, en revanche les jurés lui préféraient d'autres candidates.

En effet, Lou Ruat (Miss Provence 2019), l'une des favorites du concours qui est la Miss la plus suivie sur les réseaux sociaux faisait aussi partie des candidates préférées du jury. D'après les résultats des votes officiels dévoilés par l'huissier Maître Simonin, les jurés avaient ainsi voté en faveur de Lou Ruat (Miss Provence 2019), Sophie Diry (Miss Bourgogne 2019) et Manelle Souahlia (Miss Côte d'Azur 2019) ex aequo. Ils souhaitaient donc que ce soit l'une de ces trois participantes qui décroche la couronne et l'écharpe de Miss France 2020. Clémence Botino (Miss Guadeloupe) qui a été élue n'était même pas dans leur top 5. Elle arrivait à la 8ème position de leur classement.

C'est grâce aux téléspectateurs qu'elle a gagné

Mais alors comment Clémence Botino a-t-elle été élue si elle ne faisait pas partie des candidates préférées du jury ? C'est grâce aux votes des téléspectateurs qu'elle a remporté Miss France 2020. En effet, dès le premier tour (où il fallait départager les 15 Miss pour n'en garder que 5), les téléspectateurs ont voté en majorité pour Miss Guadeloupe. A noter que c'est elle qui était arrivée première au test de culture générale avec 17,5 sur 20.

Comme pour le dernier tour de votes, c'est uniquement le public qui décide, Clémence Botino est restée en tête et a donc gagné l'élection. Elle a ainsi devancée Lou Ruat (1ère dauphine), Matahari Claire Bousquet (2ème dauphine), Sophie Diry (3ème dauphine) et Manelle Souahlia (4ème dauphine).