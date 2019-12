Miss France 2020 : Miss Centre-Val de Loire devient un mème, sa réaction est très drôle

Les téléspectateurs sont passés par toutes sortes d'émotions ce samedi 14 décembre 2019 lors de l'élection de Miss France 2020 au Dôme de Marseille. D'abord, il y a eu la déception, quand les téléspectateurs ont découvert que Miss Nord-Pas-de-Calais était éliminée dès le premier tour, puis ensuite quand ils ont appris que Lou Ruat, Miss Provence, n'était que 1ère dauphine. Ensuite, il y a eu l'incompréhension face à l'élection de Clémence Botino, Miss Guadeloupe, comme Miss France 2020, alors qu'elle n'était pas la préférée du jury.

Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire, star du mème

Mais il y a eu aussi du rire et de l'amusement grâce à Miss Centre-Val de Loire. A défaut d'avoir été couronnée Miss France, Jade Simon-Abadie aura réussi à devenir une véritable star des réseaux sociaux. En cause : sa réaction quand elle a appris qu'elle entrait dans le top 15. Surprise d'entendre son nom, l'étudiante en deuxième année de master communication des entreprises et des institutions a eu une expression mémorable, qui a été reprise par de nombreux internautes, au point de devenir un même. Voilà une sélection des plus drôles :