Cindy (Koh Lanta 2019) enceinte de son 2ème enfant : elle dévoile son baby bump

"Bon j'avoue, ce ventre, c'est un peu de bière (sans alcool), du chocolat encore et toujours, mais surtout beaucoup d'amour... We did it again, c'est reparti pour un tour #letourbillondelavie #mumtobe #bonheur" a ainsi écrit Cindy en légende du post Instagram montrant son baby bump. Elle qui avait révélé avoir été victime d'une fausse couche est donc aux anges de pouvoir enfanter de nouveau.

Cindy avait récemment démenti sa deuxième grossesse, beaucoup d'internautes ayant remarqué son ventre arrondi. "Mon ventre fait débat apparemment. On peut boire de la bière et manger du chocolat tranquille ?" avait-elle répondu avec humour sur les réseaux. Mais finalement, la candidate de télé-réalité qui avait critiqué le montage de Koh Lanta qui la montrait topless est bien enceinte une nouvelle fois.

Cindy (Koh Lanta 2019) réagit aux messages de félicitations et se demande le poids qu'elle fera pour cette 2ème grossesse

Depuis l'annonce de sa deuxième grossesse, Cindy et Thomas ont reçu de nombreux likes et messages de félicitations sur Instagram.