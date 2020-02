Cindy (Koh Lanta 2019) mariée à Thomas, elle partage des photos de leur mariage

Si Cindy n'a pas gagné Koh Lanta : la guerre des chefs face à Maud en juin dernier, l'aventurière a gagné bien plus. Après avoir annoncé sur les réseaux sociaux être enceinte, elle révélait en direct lors de cette finale qu'elle allait se marier avec son petit ami Thomas ! Très amoureuse de son chéri Thomas qu'elle connaît depuis ses 13 ans, la candidate n'avait jamais caché l'une de ses grandes envies : se marier. "Ma priorité est de me marier avec lui et de fonder une famille." avait-elle expliqué.

Cindy mariée à Thomas

C'est désormais chose faite. Non seulement, le 19 octobre dernier naissait leur petite fille Alba, mais la jeune maman s'est mariée ce vendredi 14 février 2020 ! C'est à Bordeaux et entourés de leurs proches qu'ils se sont unis, seulement 4 mois après la naissance de leur fille. Plusieurs photos et vidéos de ce jour magique ont été dévoilés sur Instagram. Si on pouvait s'attendre à voir certains candidats de Koh Lanta, ce n'était pas le cas. "Je voulais en inviter mais c'est toujours compliqué d'en choisir quelques-uns mais pas tous. Inviter du monde juste pour inviter, ça ne m'intéressait pas. On veut profiter de nos proches.", expliquait-elle à Télé Loisirs il y a quelques jours.