Cindy (Mamans et célèbres) victime d'une fausse couche : "Ce sont des événements difficiles à gérer"

Avant de tomber enceinte de son deuxième enfant, avec Maxime Parisi, malgré son endométriose, Julia Paredes a été victime d'une fausse couche. Aujourd'hui, c'est au tour d'une autre maman de Mamans et célèbres sur TFX de révéler avoir perdu son bébé au bout de 3 mois... En story sur Instagram, Cindy Poumeyrol a pris le temps de répondre à quelques questions de la part de ses abonnés. Ils sont nombreux à lui avoir demandé si Thomas et elle envisagent de donner un petit frère ou une petite soeur à Alba.

Cindy Poumeyrol se confie sur sa fausse couche

L'ex-candidate de Koh Lanta leur a alors répondu de manière totalement transparente : "Oui, nous avons très envie d'une autre bébé. Nous y travaillons avec ardeur. Pour tout vous dire, j'ai malheureusement fait une fausse couche la veille de mon écho des 3 mois. Je ne m'étalerai pas plus sur le sujet, ce sont des événements difficiles à gérer et qui arrivent à beaucoup de femmes. Je relativise en me disant que j'ai la chance d'avoir Alba, d'être très fertile et d'avoir toujours une très belle complicité avec mon mari."

Malgré ce drame, Cindy Poumeyrol et son mari Thomas comptent bien avoir un deuxième enfant, après leur fille Alba née en octobre 2019 : "Alba aura prochainement, je l'espère, un petit frère ou une petite soeur", a assuré la maman de Mamans et célèbres. On croise les doigts pour eux !