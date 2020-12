Julia Paredes enceinte de son deuxième enfant avec Maxime : sa grande annonce avant Noël !

Avant de se remettre en couple pour de bon, Maxime Parisi et Julia Paredes ont connu une nouvelle rupture fin 2019, marquée par la fausse couche de l'ex-candidate de Friends Trip : "Je suis encore très fragile. Je pensais être forte et contrôler les choses (...) sauf que dès que je vois une femme enceinte ou une femme parle de sa grossesse, je fonds en larmes", a confié Julia Paredes en interview avec PRBK en début d'année. Depuis, les blessures commencent à se refermer, d'autant plus que l'influenceuse file aujourd'hui vraiment le parfait amour avec le père de sa fille Luna.

Bébé numéro 2 pour Julia Paredes et Maxime !

Leur objectif est d'ailleurs toujours d'avoir un deuxième enfant, comme ils le confient souvent dans Mamans & célèbres sur TFX, sauf que à cause de la maladie de Julia Paredes, l'endométriose, ce n'est pas chose facile. Mais en cette période de Noël, les miracles arrivent !

Vraiment ? Oui vraiment puisque l'ex-candidate des Anges 7 a annoncé être enceinte de son deuxième bébé avec Maxime, trois ans après Luna, née en 2017 : "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotions que nous vous annonçons cette nouvelle, notre deuxième miracle est en route. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent au quotidien, avoir un deuxième bébé était un rêve pour nous mais aussi un sacré combat ! Avec ma maladie qu'est l'endométriose et après plusieurs fausses couches on n'y croyait plus!", a-t-elle confié sur Instagram en dévoilant son baby bump.