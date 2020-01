Julia Paredes : enceinte de trois mois, elle annonce avoir fait une fausse couche

Quelques semaines après Jazz, c'est au tour de Julia Paredes d'annoncer une terrible nouvelle ce mercredi 15 janvier 2020 : enceinte de trois mois, celle qui est actuellement dans l'émission Mamans et célèbres avec, entre autres, Jesta a fait une fausse couche. Elle a annoncé se retirer temporairement des réseaux sociaux : "Drôle de manière de vous l'annoncer mais avec ce qu'il m'arrive je me dois de vous le dire, peut être que je me sentirai moins seule. Et aussi pour que vous compreniez pourquoi je serai absente des réseaux sociaux ces prochains jours... pour pouvoir me remettre de tout cela une nouvelle fois..."

Enceinte de 3 mois, Julia Paredes a fait une fausse couche

"J'étais enceinte de trois mois jusqu'à aujourd'hui, maxime et moi allions vous l'annoncer bientôt (bien que séparés). J'ai une nouvelle fois fait une fausse couche je sais que ça arrive à beaucoup mais c'est très dur à encaisser. J'espère que vous comprendrez mon absence à venir. À croire que les 'happy end' ce n'est pas pour moi...", a écrit, défaitiste, l'ex de Maxime Parisi sur Instagram, en légende d'une photo de son baby bump. Une nouvelle qui a attristé de nombreux internautes, qui ont apporté leur soutien à la maman de Luna.