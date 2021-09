Koh Lanta, La Légende : les équipes reconstituées, Maxime, trahi, rejoint l'île des bannis... Récap

Le nouvel épisode de Koh Lanta, La Légende commence avec l'arrivée de Cindy Poumeyrol et Patrick sur l'île des bannis où ils ne s'attendaient pas à retrouver Karima, jugée "hautaine" et "agressive", et Ugo, éliminés au premier conseil. A peine leurs affaires posées, ils apprennent qu'ils vont devoir affronter les deux autres aventuriers pour tenter d'obtenir une seconde chance. Malheureusement pour Cindy, aujourd'hui enceinte de son deuxième enfant, et Patrick, leurs adversaires Ugo et Karima se sont montrés plus forts qu'eux lors de l'épreuve. Les deux candidats sont donc éliminés définitivement.

Les nouvelles équipes

Du côté de la "vraie" aventure, les équipes hommes et femmes n'existent plus. Eh oui, les teams rouge et jaune sont de retour, mais contrairement à d'habitude, les candidats ont cette fois-ci dû les constituer avec une épreuve de relai et de rapidité car premier arrivé, premier servi pour choisir un aventurier/ une aventurière. Grâce à leur victoire lors de la dernière épreuve d'immunité, Clémence Castel et Loïc, devenu le héros des internautes, ont pu ouvrir le bal. L'ex-candidat de Koh Lanta, les 4 terres a sans hésité choisi sa pote Alexandra tandis que la double gagnante de l'émission de TF1 a pris Coumba, et ainsi de suite. Au final, qui est avec qui ? On fait le récap.

Equipe jaune - Lanta Naï :

Clémence Castel

Coumba

Claude

Sam

Candice

Phil

Maxime

Christelle