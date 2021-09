Loïc (Koh Lanta, La Légende) immunise Alexandra : il devient le héros des internautes

Le nouvel épisode de Koh Lanta, La Légende nous a réservé encore bien des surprises. Déjà, on a découvert l'île des bannis, sur laquelle Karima, Ugo, Cindy (vue aussi dans Mamans & Célèbres) et Patrick, tous éliminés au conseil, ont décidé de partir afin de tenter leur chance de réintégrer l'aventure. On a aussi eu le droit à un rebondissement inattendu lors des éliminations. Grâce à leur victoire à l'épreuve d'immunité, Loïc et Clémence Castel ont obtenu un avantage de taille : sauver deux aventuriers. Si la double gagnante a immunisé Maxime, Loïc, lui, a fait un choix du coeur avec Alexandra.

Loïc, ce héros de Koh Lanta, La Légende

Un choix stratégique aussi puisque la gagnante de Koh Lanta, les 4 terres était en danger avec Cindy Poumeyrol, mais Loïc ne s'attendait sûrement pas à créer de telles réactions avec sa décision. Il est carrément devenu le héros des internautes : "Ce héros, il sauve Alexandra !", "Loïc, homme du match encore une fois ! T'es le sang frérot", "Loïc, héros du peuple ! Alexandra immunisée !", "Loic vraiment un aventurier incroyable", "Loic qui protège Alexandra je vais pleurer", peut-on lire sur Twitter. L'ex-candidat de Koh Lanta, les 4 terres a aussi reçu des messages touchants pour son hommage rendu à Bertrand-Kamal lors de sa victoire à l'épreuve d'immunité.