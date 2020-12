Alexandra (Koh Lanta 2020) gagnante face à Brice : "J'ai réussi ma mission"

Alexandra grande gagnante

C'est ce vendredi 4 décembre 2020 que TF1 a diffusé la grande finale de Koh Lanta : Les 4 Terres. Et après une émission qui a semblé durer une éternité, c'est finalement Alexandra qui a été sacrée grande gagnante de cette édition. Suite à l'élimination de Loïc - grand favori du jeu, lors de l'épreuve des poteaux, son duel face à Brice a été serré jusqu'au bout.

Et pour cause, l'aventurière qui aurait pu voir son aventure s'arrêter dès le 2ème jour, la faute à un enchaînement de problèmes de santé (le médecin de l'île lui avait diagnostiqué une otite couplée à une angine et une bronchite), a remporté la finale avec seulement 2 voix d'avance sur les 12 votes du jury.

A quoi vont servir les 100 000€ ?

Une victoire inattendue et inespérée pour Alexandra, qui fait logiquement son bonheur. A l'occasion d'une très courte interview organisée sur le plateau par Denis Brogniart, la candidate - paralysée par la surprise et la timidité, a tout logiquement confiée être "super émue". "En faisant Koh Lanta je voulais montrer qu'avec la détermination, en ne lâchant rien, on pouvait aller loin, réaliser ses rêves. C'est ce que je voulais montrer à mes filles et je crois que j'ai réussi ma mission" a-t-elle ensuite précisé.

Désormais, une question se pose : que va-t-elle faire de cette cagnotte de 100 000 euros ? La réponse est simple, "C'est pour mes filles. Pour leur avenir, pour les aider à réaliser leur rêve et leur projet". Mais ce n'est pas tout, Alexandra a également déjà prévu de faire une bonne action, "Je donnerai un peu aux fonds pour Bertrand-Kamal", en référence à l'association créée en l'honneur de l'ex-aventurier, récemment décédé, afin de faire avancer la recherche contre le cancer du pancréas.