Bertrand-Kamal (Koh Lanta 2020) : Denis Brogniart annonce une fondation en son honneur

Le 9 septembre, on apprenait avec tristesse que Betrand-Kamal était décédé à seulement 30 ans. La candidat de l'équipe de l'Est avait révélé à la fin du mois d'août avoir été diagnostiqué d'un cancer après sa participation à Koh Lanta 2020. "Je suis tombé malade après l'aventure, je suis en plein combat contre la maladie" avait-il confié au Bien Public. Après cette annonce, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage comme Denis Brogniart, les candidats ou encore la productrice de l'émission, Alexia Laroche-Joubert. C'est dans le prime du 23 octobre qu'il a quitté l'aventure suite à une épreuve éliminatoire mais Bertrand-Kamal reviendra à l'écran lors de la finale puisqu'il fait partie du jury final. Cette grande finale sera donc l'occasion de rendre une nouvelle fois hommage au candidat disparu.

Pour Beka, la fondation en hommage à Bertrand-Kamal

Ce vendredi 20 novembre, Denis Brogniart a publié sur Instagram un débrief du nouveau prime de Koh Lanta 2020 : les 4 terres, enregistré depuis le tournage de la future saison de Koh Lanta. Une vidéo dans laquelle il accueillait virtuellement d'anciens candidats dont Teheiura et Alban. L'occasion pour l'animateur du jeu d'aventure de TF1 de dévoiler l'une des surprises de la finale et la façon dont l'émission va rendre hommage à Bertrand-Kamal. Celui qui sera bientôt à la tête de l'émission District Z a dévoilé qu'une fondation allait être lancée le soir de la grande finale du jeu.

Nommée Pour Beka (en référence au surnom de l'aventurier disparu), elle permettra de lever des fonds pour la lutte contre le cancer. "J'avais fait une promesse à Bertrand-Kamal : 'Tu verras, on fera quelque chose contre le cancer'. J'espérais qu'on allait le faire ensemble mais on n'a pas pu le sauver. (...) On va le faire ! On va monter une fondation en accord avec ses parents, qu'on appellera Pour Beka. Elle sera lancée officiellement le jour de la finale avec un appel aux dons, tout cela sera géré par l'association Arc contre le cancer. On va tout mettre en place. (...) Je vous inviterai à faire preuve de générosité ce jour-là pour que l'on récolte un maximum d'argent et qu'on puisse faire reculer le cancer et plus particulièrement le cancer du pancréas." a-t-il expliqué à la fin de la vidéo à voir ci-dessous.