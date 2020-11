District Z : casting, épreuves, règles du jeu... les 1ères infos sur la nouvelle émission de TF1

Il y a deux ans et demi, Arthur s'est rendu chez TF1 pour leur présenter son nouveau concept d'émission à la Walking Dead avec des zombies et des épreuves assez hardcore. La chaîne a rapidement validé cette idée, qui est sûrement la plus ambitieuse sur laquelle elle a pu travailler : "Je me suis dit que TF1 est aussi fou que moi", a expliqué le producteur et présentateur lors de la conférence de presse de District Z. Si sur le papier, le projet était créatif et totalement fou, il a fallu un énorme travail pour construire tous les décors.

Les règles du jeu

Si vous vous posez la question, ils sont situés dans la forêt derrière le Parc Astérix et pour vous donner une idée de la taille, ils représentent 14 stades de foot, soit 10 hectares. C'est énorme ! Une vraie zone désaffectée a été entièrement recréé pour pouvoir installer les 18 épreuves (testées par des cascadeurs avant le tournage) qui attendent les personnalités tout au long de la nuit, jusqu'au levé du jour. Eh oui, District Z ne se passe que la nuit "pour se moquer plus facilement des célébrités et de leur peur", a confié Arthur. Ces dernières seront d'ailleurs totalement déstabilisées puisqu'elles n'auront pas l'heure, à aucun moment.

Mais quelles sont les véritables règles du jeu ? Coincé dans son bunker, le professeur Z ne sait plus comment se divertir. Il décide alors d'inviter les plus courageux à venir une nuit dans le Disctrict Z pour tenter de voler sa fortune bien rangée dans la salle des coffres. Les équipes, composées de 5 personnalités, n'ont que quelques heures pour "relever une série d'épreuves entre challenges physiques, défis d'agilités et résolution d'énigmes".

Ne perdez pas votre vie

En plus d'être pressées par le temps et confrontées à la difficulté des défis en lien avec des films d'horreur et des jeux vidéo comme Resident Evil, les stars auront parfois la visite des zombies du professeur Z qui n'hésiteront pas à leur voler leur "vie" bien accrochée à leur sac à dos. Que se passe-t-il si un(e) candidat(e) perd sa vie ? Il ou elle ne peut plus participer aux épreuves et doit vite retourner récupérer une autre vie auprès du majordome dans le bunker. 10 secondes sont aussi enlevées au temps... Un stress supplémentaire pour les teams !

Les personnalités invitées

Pour la présentation de District Z, Arthur et TF1 ont choisi Denis Brogniart, qu'ils n'ont "pas eu de mal à convaincre" : "Je suis très honoré et flatté" a confié l'animateur de Koh Lanta à la conf de presse. Sinon, parmi les célébrités, on retrouve Kev Adams, Sandrine Quétier, Arnaud Ducret, Marine Lorphelin, Jarry, Michaël Youn, Héloïse Martin (Alice Nevers), Florent Peyre, Estelle Lefébure, Camille Cerf, Ahmed Sylla, Elodie Fontan, Camille Combal, Teheiura (Koh Lanta), Denitsa Ikonomova, Camille Lacourt et plein d'autres. La chaîne nous a donné un petit avant-goût de ce qui les attend avec les premières images de l'émission, frissons garantis !