Héloïse Martin (Alice Nevers) : "Anthony Colette me demandait des conseils" (Interview)

Purebreak : Après Grand Hôtel, tu es guest dans Alice Nevers, comment es tu arrivée sur le projet ?

Héloïse Martin : C'était bien avant Grand Hôtel, il y a plus d'un an maintenant. À cause du confinement, la date de diffusion a été largement décalée. On m'a appelée pour ce rôle et j'ai passé le casting.

Tu as dit oui tout de suite ?

Oui même si je n'avais jamais envisagé de jouer dans Alice Nevers avant. L'épisode me plaisait et je savais qu'il y avait Anthony Colette dedans, je trouvais donc ça rigolo de tourner avec lui.

Pourquoi tu n'avais jamais envisagé de jouer dans Alice Nevers ?

Je regarde très peu de séries à la télé, je connaissais juste de nom, depuis le temps que la série existe. Je n'avais jamais regardé un épisode.

Je n'avais encore jamais joué de morte, c'était une nouvelle expérience

En parlant d'Anthony Colette après Danse avec les stars, comment se sont passées vos retrouvailles ?

C'était drôle, on a bien rigolé. Il était tout stressé, il me demandait des conseils. C'était cool d'être avec un ami sur un tournage.

C'est son premier rôle en tant qu'acteur, tu l'as trouvé comment ?

Je l'ai trouvé super, très professionnel et à l'aise. Il avait totalement sa place.

Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu allais jouer une morte ?

Je n'avais encore jamais joué de morte, c'était une nouvelle expérience. C'était très chouette, il y avait de super maquillages.

Comment se passe la scène de la découverte du corps ?

On a tourné toute une après-midi dans le bois de Boulogne. Je suis restée plusieurs heures allongée dans les feuilles mortes. Sur les gros plans, il faut arrêter de respirer, avoir le regard dans le vide et sur les plans plus large, il faut respirer doucement, mais il ne faut pas bouger.

Si je peux avoir des rôles de femme maintenant, ça changerait

Qu'est ce qui t'a plus dans l'histoire de ton personnage ?

Le scénario m'a plu de manière générale, mais j'ai aimé le côté femme forte de mon personnage. Elle va défendre sa famille qui vient du cirque contre tous les autres. Le fait qu'elle soit engagée, ça me plaisait bien.

Quelles sont tes similarités avec Diane ?

Le fait de ne pas suivre les gens par principe, ça doit être mon plus gros commun avec elle. Après, quitte à me mettre en danger, je ne pense pas être comme elle.

Tu ne joues plus une ado, mais une jeune femme fiancée. Tu préfères ce genre de rôle maintenant ?

Maintenant oui parce que j'ai changé depuis Tamara. Si je peux avoir des rôles de femme maintenant, ça changerait. C'est nouveau.

Tu aurais aimé avoir plus de scènes avec Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli ?

J'ai croisé que Jean-Michel Tinivelli. Ca aurait été chouette d'avoir plus de scènes avec eux, là mon rôle ne s'y prêtait pas, mais j'étais avec d'autres super comédiens. C'était vraiment un plaisir.

J'adorerai jouer dans une série pour une plateforme comme Netflix ou Amazon Prime

Est-ce qu'elle t'a donné envie de jouer plus dans des séries ?

Là je suis en tournage pour une autre série pour TF1. Elle s'appelle Renaissance. Le format série j'adore. En plus avec la période actuelle, c'est le contenu qui marche le plus parce que le cinéma et le théâtre, c'est un peu la catastrophe. J'adorerai jouer dans une série pour une plateforme comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo.

Tu aimerais rejoindre le casting de Demain nous appartient ou Ici tout commence ?

Non, ça je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas m'enfermer dans un seul personnage. Si on a un rôle trop important, j'ai l'impression que c'est dur d'en sortir. On ne peut pas faire beaucoup de projets à côté et moi j'aime me diversifier. Après, je respecte totalement ceux qui font ça. Déjà, avoir un rôle dans une série quotidienne en tant que comédien, c'est formidable. Mon ami Clément Remiens, lui, adore.

Comment se passent les tournages maintenant avec le coronavirus ?

On est testé toutes les semaines. Le port du masque est obligatoire du matin au soir sauf quand on se fait maquiller. A la cantine, on mange tous loin des uns, des autres. C'est une ambiance différente.

On te voit beaucoup à la télé en ce moment, mais est-ce qu'on va te revoir bientôt au cinéma ?

J'aimerais bien car ça va faire un an et demi que suis à la télé, mais ce n'est pas prévu pour le moment. J'aimerais bien alterner entre les deux.

