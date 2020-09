Grand Hôtel : une saison 2 en préparation ? Les acteurs et les créateurs répondent

Si vous ne le saviez pas encore, Grand Hôtel est le remake de la série espagnole diffusée entre 2011 et 2015 sur Antena 3 : elle a eu le droit à 3 saisons avant de s'arrêter. La version française aura-t-elle autant de chance ? Pour le moment, la question reste un mystère.

Une saison 2 pour Grand Hôtel ?

Seules les audiences de la saison 1 nous le diront, mais Solène Hébert (Demain nous appartient), elle, semble avoir bon espoir : "Ça dépendra des audiences mais j'ai l'impression que la chaîne est très contente du projet donc si ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et puis le scénario tient en haleine jusqu'à la fin donc une suite est totalement possible selon moi", a expliqué l'interprète de Margaux Vasseur à Allociné.

De son côté, Victor Meutelet (Anthony) a confié aussi à Allociné : "À l'heure actuelle je n'en sais rien, mais en Espagne il y a eu trois saisons donc j'imagine que si le public aime la série on continuera. Mais l'intrigue est globalement bouclée à la fin de la saison 1."

Comme l'ex-acteur de Clem, Maxence Danet-Fauvel (Will) est dans le flou : "Je ne sais pas si la série a écrite pour avoir une seule saison, mais pour le moment, on ne nous a pas parlé d'une potentielle saison 2. Je me rends compte que je ne connais même pas la fin, je ne sais pas si elle peut ouvrir sur une suite. En tout cas, je kifferai bien, ça pourrait être intéressant de creuser plus mon personnage", a-t-il avoué en interview avec PRBK.

La réponse des créateurs

La bonne nouvelle est que la saison 2 de Grand Hôtel est déjà en cours de réflexion comme l'ont révélé les créateurs, Aurélie Belko et Sébastien Le Délézir, à Allociné : "Les cliffhangers étaient prévus, on en avait encore d'autres, mais pour des questions de durée, tout ne rentrait pas en 42 minutes. Il y a des choses qu'on a gardé pour la suite. On a écrit les arches avec déjà la fin en tête. On a tout de suite réfléchi à une saison 2, ou 3, en fonction des intrigues. On a des pistes pour la saison 2 mais on attend la réponse de la chaîne." Reste plus qu'à croiser les doigts pour que TF1 donne une réponse positive !