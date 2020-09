Grand Hôtel : l'hôtel de la série de TF1 existe-t-il vraiment ?

La rentrée a plutôt bien commencé pour TF1, notamment grâce à sa nouvelle série Grand Hôtel, qui a attiré 3,78 millions de téléspectateurs lors des épisodes 3 et 4, diffusés le 10 septembre 2020. L'histoire prend place dans un somptueux hôtel dirigé par la famille Vasseur, Xavier (Alain Fabien-Delon), Margaux (Solène Herbert), Sophie (Marie Kremer) et la mère, Agnès (Carole Bouquet). Si l'ambiance paraît calme au premier abord, tout bascule lorsque Anthony (Victor Meutelet) se fait engager comme serveur pour découvrir la vérité sur la disparition de sa soeur, Amélie.

L'hôtel de Grand Hôtel existe !

Comme l'a révélé Allociné, la plupart des scènes de Grand Hôtel, inspirée de la série espagnole, ont été tournées en studio à Bry-sur-Marne. En revanche, les prises extérieures de l'établissement sont bien réelles puisque le palace existe vraiment : il s'agit du Grand Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons, construit en 1908 et situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pour vous donner une petite idée, le prix des chambres par nuit varie entre 480 euros et 8 000 euros.

"Tout a été recréé en studio, à l'exception du hall de l'hôtel et des extérieurs. Le hall est tellement beau et chic que ça n'avait pas beaucoup de sens, économiquement et artistiquement, de le recréer. Mais tout le reste, les couloirs, les chambres, les suites, et même la salle de restaurant, a été reproduit en studio", a expliqué le producteur Arnaud Figaret.

Un tournage hivernal

Le Parisien précise que le tournage de Grand Hôtel, qui a duré six mois, a eu lieu en hiver pour profiter de la fermeture hivernale de l'établissement : "La majorité du tournage a eu lieu pendant notre fermeture hivernale annuelle, ce qui nous a permis de donner une grande flexibilité à la production" confirme Aurélien Guéry, le directeur groupes et événements de l'hôtel.

L'enregistrement de la série de TF1 a été interrompu au mois de mars à cause de la pandémie de coronavirus et le confinement. Une situation que Maxence Danet-Fauvel (Will) a pas méga kiffé comme il l'a confié en interview avec PRBK : "C'était chiant parce que je venais de commencer avec le nouveau réalisateur. On avait eu qu'une journée tous les deux. (...) Le jour de reprise j'avais toutes mes scènes les plus complexes à jouer. Un moment dur car je n'ai pas pu m'entraîner pendant le confinement, surtout que mon école était fermée. C'était un gros challenge et je pense l'avoir réussi."