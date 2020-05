Teheiura (Koh Lanta 2020) papa pour la quatrième fois : il présente son fils

Denis Brogniart et Claude le félicitent

Plusieurs candidats de Koh Lanta ont félicité Teheiura, dont Claude, toujours en lice dans cette saison, Cecilia Siharaj (Koh-Lanta 2016) et Alban Pellegrin (Koh-Lanta Johor et All Star). Denis Brogniart a lui aussi félicité le héros : "Félicitations Teheiura ! Les papas de quatre enfants, surtout avec trois filles et un garçon sont les meilleurs ! Et je sais de quoi je parle ! Embrasse Céline de ma part !". On se joint à eux !