Denis Brogniart tease District Z, la nouvelle émission de zombies en mode jeu vidéo

"Visite de la future salle des coffres de #DistrictZ. En tournage très bientôt avec @DenisBrogniart" est-il précisé, la vidéo montrant Denis Brogniart en train de dévoiler les lingots cachés dans les coffres forts.

Et si District Z n'a pas encore été tournée, c'est à cause du Covid-19. Arthur avait confié à TV Mag : "On devait tourner fin mars". Maintenant que le confinement est terminé, le tournage de l'émission ne va pas tarder à commencer. "Tout est prêt. On avait composé nos cinq équipes de cinq célébrités chacune. Il y a tout le monde. Tous m'ont garanti de participer au programme quand tout sera terminé" avait-il ajouté, "Technologiquement, ça va être énorme. C'est le plus gros truc que je n'ai jamais produit de toute ma vie. Il y aura 130 zombies et des épreuves de dingue".