Koh Lanta, La Légende : Maxime éliminé définitivement, Candice rejoint l'île des bannis

Maxime éliminé de Koh Lanta, La Légende, il se confie

Après son élimination au conseil de Koh Lanta, La Légende la semaine dernière, Clémentine, trahie par les filles, retrouve Ugo et Maxime sur l'île des bannis. À peine le temps de s'installer qu'elle part déjà dans l'arène avec les deux candidats pour se battre afin de conserver sa place. L'épreuve n'est pas physique, mais mentale. Elle réussit très bien à Ugo et Clémentine qui restent sur l'île des bannis. Maxime, lui, est éliminé définitivement : "Je crois que la géométrie dans l'espace et verticale, ce n'est pas mon truc (...) Je crois que cette logique-là n'est pas encore acquise. Il faut que je travaille avec des Kapla et des Logo, ça ira mieux", confie-t-il à Purepeople.

Le candidat revient ensuite sur la trahison de Claude, Coumba et les autres jaunes lors du conseil où il a été éliminé : "J'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux de gens qui n'ont pas compris les raisons de mon élimination. En fait, on ne peut pas comprendre quelque chose qui n'est pas vrai. Une excuse qui dit que je ne fais rien sur le camp est avancée, les images montrent complètement le contraire, ce n'est pas le cas. Quand on dit que je suis stratège, ce n'est pas non plus le cas. J'étais acquis, j'ai montré deux fois patte blanche à Claude pour leur prouver que j'étais dans l'alliance qu'ils voulaient mettre en place entre gars."

Candice, en larmes, rejoint l'île des bannis

En parallèle de l'île des bannis, l'équipe rouge s'est imposée face à l'équipe jaune lors de l'épreuve d'immunité. Les Lanta Naï sont donc une nouvelle fois passés par la case du conseil et alors qu'ils sont arrivés avec la stratégie d'éliminer Clémence Castel, ils ont dû revoir leurs plans lorsqu'elle a sorti son collier d'immunité. Sans ce collier, c'est elle qui partait car tous les votes étaient pratiquement contre elle.

Sam et Candice se sont alors retrouvés tous les deux en danger avec leur unique voix contre eux. Les candidats sont repassés au vote et ont décidé d'éliminer... Candice. Choquée par son départ et en larmes, l'aventurière de Koh Lanta, La Légende a vite retrouvé le sourire lorsque Denis Brogniart lui a proposé de continuer la compétition. Candice n'a bien évidemment pas hésité à rejoindre l'île des bannis. Ses retrouvailles avec Clémentine promettent de nouvelles stratégies !