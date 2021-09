Koh Lanta, La Légende : Clémentine trahie, Karima éliminée, Claude écrase (encore) tout le monde

Karima éliminée pour de bon de Koh Lanta, La Légende

Dans l'épisode de Koh Lanta All Stars 2021 diffusé ce mardi 21 septembre 2021 sur TF1, toujours animé par l'inimitable Denis Brogniart, Karima a été éliminée pour de bon cette fois. En effet, alors que Maxime avait été éliminé de Koh Lanta, La Légende, il a rejoint Karima et Ugo sur l'île des bannis. Et les 3 aventuriers ont dû s'affronter pour qu'il n'en reste que 2 sur l'île des bannis.

Une épreuve avec une planche à bascule et un palet en bois qui a été remportée par Maxime. Karima en revanche est arrivée dernière de cette épreuve, après Ugo, et a donc été éliminée de Koh Lanta, La Légende.

Clémentine trahie dans Koh Lanta All Stars 2021, elle part sur l'île des bannis

Du côté du reste du casting de Koh Lanta All Stars 2021, ils ont eu 2 épreuves à faire. D'abord, une épreuve de confort bien connue des fans de Koh Lanta : l'épreuve du paresseux. Le but ? Rester accroché le plus longtemps au-dessus de l'eau, accroché à un rondin de bois. Claude a gagné après avoir tenu 3h47, offrant ainsi une victoire mythique aux jaunes. Puis, c'était au tour de l'épreuve d'immunité, qui s'est jouée en binôme mixte. Et là encore, Claude, qui était en duo avec Coumba, a remporté l'épreuve pour les jaunes !

Les aventuriers et les aventurières de Koh Lanta, La Légende ont ensuite dû passer au conseil. Et les stratégies étaient faites : les femmes voulaient sortir Laurent et les hommes voulaient sortir Clémentine. Au final, c'est Clémentine qui a été éliminée. Clémentine, toujours clashée sur Twitter, va donc sur l'île des bannis. Le conseil a aussi eu droit à 2 clashs. Le premier entre Clémentine et Alexandra forcément, car Alexandra a voté contre Clémentine, la trahissant et trahissant aussi toute la stratégie des femmes puisqu'elle a tout balancé aux garçons et n'a pas voté Laurent comme c'était prévu. Elle a fait sauter une des leurs en se ralliant aux hommes, au lieu de voter contre Laurent comme promis dans l'alliance des femmes. Et le deuxième clash s'est passé entre Alix et Jade, car Alix a voté contre Jade et non contre Laurent non plus.