Danse avec les stars 2021 remplace Koh Lanta sur TF1 : la date de diffusée dévoilée

C'est n'est pas un bug de votre programme télé, c'est bien ce mardi 24 août 2021 que TF1 débutera la diffusion de Koh Lanta, La légende, l'édition All Stars de sa célèbre émission d'aventure. Un choix étonnant quand on sait qu'elle a (quasiment) toujours squatté la case du vendredi soir depuis ses débuts il y a 20 ans, mais important pour les dirigeants de la chaîne.

Nouvelle case pour Danse avec les stars à la rentrée

"TF1 va connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un évènement" ont-ils ainsi récemment déclaré auprès du Huffington Post. Et effectivement, leur future grille des programmes s'annonce puissante. Ainsi, en plus de Koh Lanta le mardi et bientôt The Voice le samedi, c'est le vendredi soir que Danse avec les stars va prochainement s'installer.

L'information vient d'être confirmée, après deux longues années d'absence, la faute à l'épidémie de Covid-19, la saison 11 de DALS est désormais datée au 17 septembre prochain ! Et afin d'assurer à TF1 des audiences au moins aussi excellentes que Koh Lanta sur cette case du vendredi, ce programme de danse pourra compter sur quelques nouveautés rafraîchissantes.

Nouveau jury, un casting varié

Ainsi, là où Camille Combal sera de nouveau présent à l'animation, mais en solo cette fois suite au départ de Karine Ferri, le jury sera quasiment inédit. Au côté de l'inégalable Chris Marques, on y retrouvera donc Denitsa Ikonomova (ex-danseuse du jeu), François Alu (danseur à l'Opéra de Paris) et Jean-Paul Gaultier (couturier).

De même, le casting a été spécifiquement pensé pour attirer un large public avec des célébrités capables de plaire à la nouvelle génération comme le YouTubeur Michou, la chanteuse Wejdene ou encore l'artiste Bilal Hassani, et des stars déjà bien connues de la fameuse ménagère de moins de 50 ans adorée de TF1 comme Lucie Lucas (Clem), Gérémy Crédeville (En famille) ou encore Moussa (Koh Lanta).