Danse avec les stars 2021 : Lucie Lucas au casting, elle confirme sa participation !

Après un tournage sans cesse repoussé à cause de la crise sanitaire, Danse avec les stars 2021 va enfin pouvoir commencer à la rentrée ! Du changement serait attendu dans cette nouvelle saison puisque Denitsa Ikonomova quitterait son poste de danseuse pour rejoindre le jury à la place de Shy'm tandis que Jean-Paul Gaultier remplacerait Patrick Dupond, mort en mars 2021. Et après le départ de Jean-Marc Généreux, il se murmure aussi que la femme de Christophe Licata foulerait le parquet de DALS à la place de Denitsa Ikonomova.

Lucie Lucas confirme sa participation à Danse avec les stars 2021 !

En attendant d'en savoir plus, on connaît enfin la première candidate officielle de Danse avec les stars 2021 (ou Danse avec les stars 11) ! Comme l'avaient annoncé les rumeurs, Lucie Lucas participera bien à cette nouvelle saison : "Ça fait quelques mois que je maintiens un 'suspense insoutenable' en ce qui concerne mes futurs projets... Mais ça y est j'ai enfin le droit de vous l'annoncer : je vais participer à la prochaine saison de Danse Avec Les Stars ! J'ai très envie de me lancer un immense défi physique et j'ai toujours rêvé de savoir danser. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le premier prime !!!", a annoncé la star de Clem sur Instagram.