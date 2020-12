Aurélie Pons (Ici tout commence) revient sur sa carrière de mannequin : "Ca a été difficile"

Aujourd'hui, Aurélie Pons fait le bonheur des téléspectateurs à travers son interprétation de Salomé dans la série Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient sur TF1. Pourtant, ce n'est pas vers une carrière d'actrice que la jeune femme se dirigeait à ses débuts.

Aurélie Pons déçue par le mannequinat

Au contraire, comme elle l'a rappelé au Parisien, c'était en tant que mannequin qu'elle imaginait son avenir. Souvenez-vous, elle avait notamment été élue Miss Provence en 2018 et s'apprêtait à concourir pour le titre de Miss France 2019, avant de renoncer par amour.

Malheureusement, Aurélie Pons a progressivement réalisé que ce milieu n'était finalement pas fait pour elle. Après avoir confié, "En tant que mannequin, j'ai eu des reproches sur ma taille malgré mon 36. Certains boulots ont été annulés au dernier moment parce que j'avais des formes. Cela a été un peu difficile", la partenaire de jeu de Clément Rémiens a ajouté, "Je ressentais le besoin de donner plus qu'une simple plastique. Mais je ne juge pas le mannequinat. C'est un vrai travail".

Une carrière d'actrice (presque) abandonnée

Toutefois, "comédienne" est aussi un véritable métier et Aurélie Pons ne le sait que trop bien. Là où certains s'imaginent encore qu'il suffit d'avoir un beau visage pour obtenir un rôle, elle a balayé d'un revers de main cette légende urbaine en rappelant combien il était difficile de sortir du lot.

Suite à des centaines de refus de la part d'agents, "J'ai envoyé 200 mails. Un seul a daigné me répondre" et à la suite de nombreux échecs, Aurélie Pons a longtemps pensé qu'une carrière d'actrice n'était également pas faite pour elle, "J'étais à deux doigts de me dire : Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pour moi, avant l'appel pour Ici tout commence".

Il faut dire aussi qu'elle n'était peut-être pas la mieux préparée à faire face à cet univers. Aurélie Pons l'a révélé, son inexpérience a pu lui jouer de mauvais tours et aurait même pu lui coûter sa place dans la série quotidienne de TF1, "J'étais très stressée [lors du casting]. Pour être honnête, je ne maîtrisais pas mon texte." Heureusement, la production a tout de même su détecter son talent malgré sa faible performance et a accepté de lui offrir une seconde chance, "Ce qui est rare. Je suis allée réviser seule dans un parc avant de repasser. Quand j'ai été rappelée pour la dernière étape de sélection, j'attendais mon tour pour un énième casting de pub. J'en ai pleuré."

Jamais lâcher pour atteindre ses rêves, un état d'esprit qui colle plutôt bien à Salomé...