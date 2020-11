Aurélie Pons (Ici tout commence) : "Salomé est tombée amoureuse de Maxime sans le vouloir"

Purebreak : Tu peux nous parler un peu de ton parcours ?

Aurélie Pons : J'ai fait du théâtre pendant plusieurs années, mais c'est vrai qu'à la maison, le métier d'actrice n'existait pas. Du coup, j'ai fait des études de communication pour avoir un diplôme moins artistique, qui convienne à mes parents. Après, j'ai fait du mannequinat, mais je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. J'ai toujours voulu être actrice, je n'ai pas lâché.

On n'a pas trop eu le temps de se connaître avant avec Clément Remiens

Tes parents en pensent quoi maintenant ?

Maintenant, ils sont contents. Ils ont changé d'avis sur le métier finalement et puis, mon père est fan de Demain nous appartient.

Qu'est-ce qui te plaît dans le personnage de Salomé dans Ici tout commence ?

J'adore Salomé. J'aime son côté mélancolique, tourmenté, romantique, fleur bleue. Il y a des trucs que je retrouve chez moi donc c'est cool.

Comment s'est passée ta rencontre Clément Remiens ?

C'était super. J'ai eu de la chance parce qu'il est cool, mais c'était un petit peu déroutant parce que c'était très rapide. On n'a pas trop eu le temps de se connaître avant. On s'est pratiquement connu sur le tournage, même si on s'est vus avant pour une lecture de texte.

Le coeur de Salomé balance

Salomé peut-elle se mettre en couple avec Maxime (Clément Remiens) ?

Elle est très partagée, elle a pas mal de doutes. C'est difficile, son coeur balance surtout qu'elle est tombée amoureuse de Maxime sans le vouloir et sans s'y attendre. Salomé va sûrement faire des jalouses en tout cas.

Et avec les autres jeunes acteurs, ça a été ?

C'était hyper simple, ils sont tous trop cool. On a des affinités surtout avec ceux avec qui on joue le plus.

C'est une pression de jouer avec des acteurs comme Frédéric Diefenthal, Vanessa Demouy, Francis Huster... ?

C'est un honneur et ils sont tellement bienveillants que la pression retombe. Ils donnent tous énormément, surtout Francis Huster. Ca aide à jouer.

Est-ce que la différence de générations se ressent sur le tournage ?

Non parce qu'ils sont hyper jeunes dans leur tête. Ils s'intéressent vraiment à nous.

Et comment ça s'est passé dans Demain nous appartient ?

En fait, on a commencé à tourner Ici tout commence avant Demain nous appartient pour pouvoir s'approprier nos personnages. C'était bien dans ce sens-là. Il y avait une super ambiance sur le tournage et j'ai adoré Sète. Il y a pire comme cadre de travail.