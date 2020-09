Jean-Marc Généreux revient sur son départ de Danse avec les stars : "ça m'a pris 10 secondes"

L'invité de Cyril Hanouna, qui était assis à côté de Wejdene, a ensuite raconté avoir été contacté par la chaîne concurrente de Danse avec les stars 11. "Je reçois un coup de téléphone qui me vient d'Alexandra Redde-Amiel (directrice des divertissements et variétés de France Télévisions), elle me dit Jean-Marc, t'entrevois comment ton avenir en France après 10 ans de Danse avec les stars ? Qu'est-ce-que t'as envie ? Qu'est ce qui se passe ?", a ainsi indiqué Jean-Marc Généreux, ce à quoi il a répondu : "Beh je dis, vous avez quelque chose à me proposer ? Et là elle me dit, je reviens vers toi dans trois semaines parce que j'étais ouvert à entendre des propositions".

"C'était une décision familiale"

Jean-Marc Généreux a aussi révélé avoir très rapidement dit oui pour Spectaculaire, la nouvelle émission qu'il présentera. "Et là, elle me parle de Spectaculaire, ça m'a pris à peu près... je pense que ça a pris un gros 10 secondes pour dire oui" a-t-il avoué, rappelant aussi : "C'était déjà une décision familiale avec ma femme et la famille, que je pouvais plus ces allers-retours-là, Danse avec les stars c'était merveilleux mais il fallait que je passe à autre chose et l'opportunité était trop belle".

Le Parisien, qui décrit ce nouveau programme comme un mix entre Le plus grand cabaret du monde et Incroyable talent, avait interviewé le danseur et chorégraphe qui leur avait confié : "Je réalise un rêve. A moi de trouver le bon ton, qui fera l'ADN de ce spectacle. J'espère y donner mon âme et toute mon humanité. Je dois encore apprendre à jongler avec plein d'éléments".