Danse avec les stars 2021 : Dita Von Teese et Michou confirmés au casting

Dita Von Teese sera dans Danse avec les stars 2021 alors qu'elle avait refusé la version US

Camille Combal reviendra animer Danse avec les stars 2021 sur TF1, avec un tout nouveau jury pour cette saison 11 de DALS. Et comme chaque année, il y aura un nouveau casting de personnalités pour Danse avec les stars 2021. Et si Jazz sera absente car elle aurait refusé, en revanche Dita Von Teese a été confirmée au casting par TF1. Après Pamela Anderson, la star d'Alerte à Malibu, c'est donc Dita Von Teese, danseuse érotique, effeuilleuse, mannequin, créatrice de mode, chanteuse et actrice qui sera la star internationale de l'émission.

Une grande première, car "la reine du burlesque" avait refusé de participer à la version américaine de Danse avec les stars. "Aux Etats-Unis, quand on me l'a proposé, j'ai refusé, parce que toutes celles qui y sont allées en sont reparties blessées. J'avais peur de ne plus pouvoir poursuivre mes shows" a-t-elle confié à Gala.