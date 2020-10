Michou sur son EP surprise "My Life" : "Avec Inoxtag, on était obligé de faire un feat." (exclu)

Michou se confie sur son EP "My Life"

Dans la nuit de ce vendredi 2 octobre 2020 à ce samedi 3 octobre 2020, Michou a dévoilé son EP "My Life", à la grande surprise de ses nombreux abonnés. Un opus sur lequel la star de YouTube s'est confiée en interview Off Screen, en exclusivité pour PRBK : "A la base, c'était une proposition, on m'a dit : 'J'ai une idée de fou, tu pars une semaine à Marseille, avec un beatmaker et un rappeur. Déconnexion totale de YouTube, du reste du monde et on fait que des sons, que des sons, que des sons'. C'est ce qu'on a fait".

Michou a précisé qu'il était en "studio de 10h à 2h du matin" avec le beatmaker et le rappeur. Et pour vous donner une idée, "le tout premier son qui s'appelle Ma Life", leur a pris "16-17 heures". Il y a "des musiques très inspirées de ma vie du genre Ma Life, Ma Belle", la "chanson Fier où je parle de mon parcours, de mes proches", mais aussi "d'autres musique un peu plus parodiques, par exemple M2LT".

Un feat. avec Inoxtag... et bientôt un autre avec Wejdene ?

Michou a expliqué qu'il y a "un seul featuring et c'est avec Inoxtag". Pour quelle raison ? "C'est mon gars, on était obligé de faire un featuring" a-t-il assuré. Après, "j'avoue, un feat. avec Wejdene je ne dis pas non. Moi je suis archi chaud. En plus, on a fait pas mal de vidéos ensemble, on se côtoie". Pour rappel, Michou et Wejdene s'étaient par exemple associés pour pranker Just Riadh.

Lui qui avait sorti son clip Dans le club, prévoit de cliper l'une des nouvelles chansons de son EP. Mais laquelle ? "Ce sont les abonnés qui choisiront le prochain clip" a-t-il avoué. Une façon de montrer une fois de plus qu'il fait entièrement confiance à sa communauté !

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.