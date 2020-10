Wejdene et Michou s'associent pour pranker Just Riadh et c'est drôle 😂

En 24 heures seulement, l'album "16" de Wejdene a été écouté plus de 2,7 millions de fois en streams sur Spotify, et en 3 jours, 9057 exemplaires (3015 ventes en physique et 5867 ventes en streaming) ont été vendus. Le succès de l'opus, porté par les sons Coco, Anissa, Ciao et 16, n'a pas fini de grimper et si certains fans ont adoré le résultat, quelques-uns ont moins kiffé. Wejdene a décidé de répondre à leurs critiques dans une vidéo YouTube avec Michou.

Quand Wejdene et Michou prankent Just Riadh

Le YouTubeur et la chanteuse se sont aussi amusés à relever des défis, du genre deviner le nombre de vues sur les clips de quelques artistes comme Inoxtag ou encore Mister V. Le perdant avait le droit à un gage. Wejdene a notamment dû pranker Just Riadh avec la complicité de Michou. Le but ? Faire croire à Just Riadh que l'interprète d'Anissa le trouve bizarre. La blague a commencé par un simple message dans lequel Michou demande à Wejdene de venir tourner une vidéo avec lui et le YouTubeur.

Sa réponse ? "Yeeah vas-y pas de soucis. Mais par contre, je veux pas que Riadh soit là j'ai l'impression qui force avec moi." Un message capturé par Michou et envoyé à Just Riadh. L'humoriste est tombé dans le piège, mais Wejdene a pu lui révéler la supercherie en face puisqu'il était lui aussi dans les locaux de Webedia au moment du prank. Si vous voulez découvrir sa réaction, ça se passe dans notre diaporama !