Wejdene dévoile le clip de Coco, son nouveau hit qui va vous rester dans la tête

Encore inconnue il y a quelques mois, Wejdene a déjà réussi à se faire un place dans le coeur de nombreux fans. Tout est parti de son titre Anissa, inspiré de sa vie personnelle comme elle l'a confié en interview pour PRBK. La chanson cartonne sur TikTok et tout s'accélère. En juin dernier, la chanteuse signe un contrat chez Universal Music France pour la sortie de son premier album à venir. Son nouveau son Coco va rythmer notre fin d'été.

Le clip de Coco cartonne

Dévoilé en direct lors d'une première suivie par plus de 34.000 personnes, le clip de Coco était donc très (très) attendu et n'a pas déçu les fans de Wejdene. La chanteuse évoque dans son son une nouvelle histoire d'amour qui tourne mal avec un mec, interprété par le Youtubeur Just Riadh, qui joue double jeu. "Tu veux m'quitter c'est mort, j'veux plus de tes efforts / D'ailleurs j'te réponds plus / Sur Insta t'es en vu" chante-t-elle sur Coco. Une vidéo approuvée par les internautes puisqu'elle cumulait déjà plus de 20 000 likes, quelques minutes après sa mise en ligne.

Un nouveau single à ajouter à son premier album dont la date de sortie n'est pour l'instant pas fixée. En juin, Wejdene confiait à NRJ qu'elle allait débuter l'enregistrement. "Je ne vais pas tarder à entrer en studio pour préparer l'album. Vraiment tous les jours, tous les jours. Mais il y a déjà des sons de côté. Je ne sais pas s'ils sont pour l'album ou pas, on verra" avait-elle expliqué. Wejdene fera également prochainement une apparition dans l'émission Les Marseillais vs le reste du monde 5 qui débutera le 31 août sur W9.