Wejdene dévoile un extrait inédit de son nouveau son Coco

Mais que signifient les deux punchlines de Coco ? Wejdene a expliqué que la phrase "Jsuis ta meuf ou ta soeur ?" c'est à dire "quand un mec vous calcule plus ou ne prend plus soin de vous". Et "quand il parle à une meuf", il faut lui répondre "figures toi que je la coco (connais, ndlr)", et ce "même si vous la connaissez pas".

Wejdene en TT sur Twitter

Celle qui avait avoué en interview à PRBK qu'on l'appelle Anissa dans la rue au lieu de Wejdene s'est retrouvée direct en TT France sur Twitter. A peine l'extrait vidéo sorti, elle a fait partie des sujets les plus commentés sur le réseau social. Ses fans qui sont de plus en plus nombreux kiffent déjà ce morceau inédit. Par contre, beaucoup d'internautes s'interrogent sur la musique : pour eux, elle ressemblerait un peu trop à Anissa. Du coup, pas mal de twittos trouvent que c'est un peu du copié-collé d'elle-même, avec juste des paroles changées.