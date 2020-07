Wejdene : son ex Chiro lui répond en chanson avec Y'avait pas qu'Anissa

L'ex de Wejdene répond à son titre Anissa avec une chanson

Avec son morceau Anissa, Wejdene a enflammé TikTok. "Alors comme ça tu m'as trompé / T'as cru qu'j'allais pas capter ?" chante-elle, "Apparemment tu n'm'aimes pas / C'est une autre que t'aimes / Tu parles avec une Anissa / Mais moi j'm'appelle Wejdene". Chiro, l'ex de la nouvelle star de la chanson, a décidé de donner sa version des faits. Son ancien boyfriend a en effet dévoilé Y'avait pas qu'Anissa, qui n'est autre que la "réponse officielle de l'ex à Wejdene" comme il l'assure en légende de sa vidéo YouTube.

"C'est moi qui me sauve et c'est toi qui rappelles" lance Chiro dans son titre, indiquant donc que Wejdene aurait voulu se remettre en couple avec lui. "J'suis plus intéressé / Y'aura plus de coup d'essai" ajoute-t-il, en lâchant : "Des comme toi j'en veux plus". Leur rupture ne serait donc pas liée aux tromperies, c'est lui qui serait parti (selon lui) en quittant le nouveau phénomène de TikTok.

"T'as vu ton nom dans mon répertoire t'as mal digéré" lance-t-il, montrant dans le clip qu'il l'aurait surnommée "morue" dans son téléphone portable. Celui qui était visiblement en couple avec Wejdene la traite ensuite de "fausse blondie" qui "voulait que du buzz" et qui "a vendu que du bluff".

Il évoque les "caleçons sales" et le "Et tu hors de ma vue"

Chiro a aussi placé plusieurs références au tube Anissa, validé par Jul mais aussi validé par Booba et sa fille Luna, dans son titre Y'avait pas qu'Anissa. Au début du clip, il parle au téléphone et explique que "parler de caleçons sales, elle déconne et elle dépasse les limites".

Puis dans les paroles, il remet ça sur le tapis : "A ce qui paraît j'ai laissé des caleçons sales pourquoi tu rappelles ?", "T'es culottée / Toi tes chaussettes sales tu les as pas lavées". Une réponse directe à Wejdene qui chante "Tu prends tes caleçons sales (sales)" dans son refrain.

"Toi t'es hors de ma vue" répète aussi Chiro à plusieurs reprises, histoire de réagir à une autre punchline de son ex copine : "Et tu hors de ma vue (ma vue)". Un simple buzz ?