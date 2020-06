Wejdene : son tube "Anissa" validé par Booba et sa fille Luna !

Wejdene : son morceau "Anissa" validé par Booba et sa fille Luna !

Même si Wejdene savait que son morceau Anissa allait péter, elle ne s'attendait pas à ce qu'il devienne un véritable phénomène aussi vite sur TikTok et sur YouTube. Aujourd'hui, l'artiste urbaine ne passe plus inaperçue et a même été validée par Jul, mais aussi par... Booba et sa fille Luna ! La classe, non ?