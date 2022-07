Wejdene insultée sur son physique, elle pousse un énorme coup de gueule : "Allez donc chercher du travail"

Après avoir disparu des réseaux sociaux quelques mois suite à sa participation à Danse avec les stars (TF1), Wejdene a récemment fait son grand retour sur Twitter et Instagram. De quoi logiquement faire le bonheur de ses fans qui commençaient à s'inquiéter pour la chanteuse, mais également de ses haters qui ont pu reprendre leur activité préférée : critiquer le moindre de ses posts et se moquer d'elle.

Wejdene en colère face aux haters

Une situation qui n'est en rien inédite puisque Wejdene subit ça depuis le début de sa carrière - elle en a même fait une chanson en mars dernier, mais qui semble avoir passé un cap. Ce dimanche 10 juillet 2022, la pote de Nabilla a en effet profité d'une story afin de pousser un coup de gueule à l'encontre de la montée en puissance de cette haine qui lui est destinée.

Elle l'a déploré, fatiguée et lassée, les attaques injustes et honteuses sur son corps ne cessent de ruiner ses journées aujourd'hui. "Ce matin, je me réveille et je vois que vous n'avez pas fini de me critiquer, de parler de mon physique, de ma musique, et de tout ce qui fait de moi la personne que je suis, a-t-elle soufflé, avant d'ironiser sur ce harcèlement. M'attaquer à la moindre phrase qui sort de ma bouche... Je vous dois de l'argent honnêtement ?"

Comme si les rumeurs à son sujet n'étaient déjà pas assez lourdes à supporter au quotidien, "Je me répète : personne ne m'incite à faire tel ou tel choix et ça depuis le début", Wejdene a confessé qu'elle avait atteint la limite des critiques qu'elle était capable d'encaisser, "Parlez de mon joli dos et de mon corps encore longtemps... Vous voulez que je fasse un BBL pour le plaisir de vos yeux ?"

Son physique critiqué, la chanteuse réagit aux remarques

On peut effectivement le constater sur les réseaux, il est notamment reproché à la chanteuse de poser de façon non naturelle et de faire volontairement ressortir ses fesses pour exciter le public. Or, elle vient de l'expliquer, non seulement ses poses ne sont pas forcées, "J'ai fait de la gym pendant 7 ans, donc oui, je suis cambrée", mais surtout, elle est victime d'un problème de santé qui accentue cet effet, "Je ne le fais pas exprès. Et oui j'ai une scoliose [depuis ses 12 ans, ndlr] qui n'arrange pas les choses. Vous êtes médecins pour déduire que ce n'est pas ça ?"

Enfin, également critiquée sur le fait qu'elle photoshopperait ses photos pour accentuer sa couleur de peau, la star a répondu, plus blasée que jamais : "Vous voulez peut-être que je vous présente mon arbre généalogique ? Vu qu'on doit tout vous montrer."

"Allez donc chercher du travail"

"Déçue" par cet acharnement en ligne, notamment mené par les femmes, Wejdene n'a pas caché sa tristesse vis-à-vis de ces haters : "Que Dieu vous viennent en aide, vous êtes tristes dans vos vies." Aussi, après avoir balancé, "Arrêtez de scruter ma vie si ce n'est que pour m'apporter de la négativité. (...) Vous suivez juste la mode, vous n'avez aucun avis personnel. Dès que quelqu'un dit du mal de moi, il y a tout le monde qui suit", elle n'a pas hésité à offrir un petit conseil très spécial à ces moutons d'un nouveau genre, "Allez donc chercher du travail, je ne sais pas, que de rester derrière votre écran à parler de moi."

Une mise au point qui a semble-t-il soulagé l'artiste, qui a par la suite profité de son dimanche après-midi pour poster de nouvelles jolies photos d'elle afin de prouver aux trolls qu'ils n'auront jamais le dernier mot.