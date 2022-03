Wejdene se confie sur le harcèlement dans son nouveau single La meilleure : "Mes années lycée ont été très difficiles"

"Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d'un groupe, ne pas me sentir bien dans ma peau"

Wejdene s'est fait connaître avec le tube Anissa sur TikTok et son fameux : "tu hors de ma vue". Et depuis, la chanteuse a enchaîné les titres : Coco, Ta Gow, Je t'aime de ouf, J'peux dead... Alors qu'elle réglait ses comptes dans la chanson de son retour en décembre 2021, là encore, la star a poussé un coup de gueule (contre le harcèlement scolaire), dans son nouveau morceau La Meilleure.

Dans sa story Instagram ce 21 mars 2022, Wejdene a précisé que c'est "loin de là l'idée de faire le buzz". "Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d'un groupe, ne pas me sentir bien dans ma peau" a-t-elle confié, "Encore aujourd'hui, beaucoup oublient que je n'ai que 17 ans, me critiquent, me détestent pour rien, alors que tout ce que je veux, c'est faire de la musique. Que vous aimiez ou pas, c'est pour ma génération que je le fais. Sachez que votre méchanceté m'a rendue plus forte. Mais je ne la comprendrai jamais".