Wejdene : les coulisses du gros clash avec son danseur de DALS dévoilées ? Un audio violent fuite

Wejdene a-t-elle fait exprès de se faire éliminer de Danse avec les stars lors du prime diffusé le 22 octobre 2021 sur TF1 ? C'est l'étrange rumeur du moment qui affole les Internautes. En cause ? De supposées tensions avec son partenaire de danse.

Wejdene en froid avec Samuel Texier ?

Officiellement, l'interprète de Ta Gow et Samuel Texier s'entendent parfaitement. A la suite de la fin de leur aventure commune, la chanteuse a notamment déclaré sur Instagram "Merci à mon partenaire Samuel Texier pour tous ces moments de partage et d'apprentissage", tandis que le danseur a de son côté affirmé ceci, "Merci à Wejdene, je suis fier d'avoir participé à l'émission avec toi", en plus de partager différentes photos de leurs performances scéniques.

Officieusement, la vérité en coulisses serait en revanche loin d'être aussi belle. Après les révélations de Cyril Hanouna dans TPMP en début de semaine, "Wejdene est vraiment en conflit avec son danseur, il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses", c'est au tour du blogueur Aqababe de venir ajouter son grain de sable dans cette histoire.

Refus de danser, comportement de princesse... Wejdene critiquée

Sur Snapchat, ce dernier a en effet mis en ligne un audio hallucinant. Présenté comme le témoignage d'un membre de l'émission de TF1, on y apprend ainsi que Wejdene n'aurait pas toujours été agréable avec les équipes et son coéquipier, "On était en répétitions sur le plateau et son danseur, qui est quelqu'un de très simple, réservé et gentil, a pété un câble et lui a dit ce que tout le monde pensait. 'T'es une chieuse, t'es une emmerdeuse, tu crois que tu es arrivée, mais rappelle toi que tu as 17 ans et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à respecter les gens avec qui tu travailles'".

Ces propos supposés sont évidemment à prendre avec énormément de pincettes étant donné que rien n'a été reconnu par les deux parties, mais ils confirmeraient les rumeurs de tension. Toujours selon cette source anonyme, la star aurait très mal vécu cette remise en cause et aurait donc décidé de bouder jusqu'au bout, "Elle a fait la gueule, pendant les répétitions elle a refusé de danser, elle a ensuite refait sa princesse, crises de larmes et compagnie. On avait peur que pendant le direct elle refuse de danser mais elle a fait le minimum. Elle s'est fait éliminer et maintenant, elle fait sa pleureuse sur les réseaux".

Attention, on le rappelle, ces révélations sont à prendre au conditionnel. Néanmoins, il ne fait aucun doute que cette histoire ne va pas en rester là et que de nouvelles confidences / explications vont tomber dans les jours à venir.