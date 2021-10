Wejdene (Danse avec les stars 2021) : gros clash avec son danseur Samuel Texier en coulisses ?

Ce vendredi 22 octobre, c'est Wejdene et Samuel Texier qui ont été éliminés de l'aventure Danse avec les stars 2021. Une déception pour la chanteuse ? A en croire certaines rumeurs, la réponse serait... non. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 25 octobre.

Grosses tensions entre Wejdene et Samuel Texier ?

Tandis que l'interprète de Ta Gow a surpris tous ses fans ce week-end en supprimant ses photos Instagram, en unfollowant Samuel Texier et en poussant un coup de gueule à base de "oubliez-moi", l'animateur de C8 - contacté par "une source sûre", est aujourd'hui persuadé que Wejdene est tout simplement en froid avec son désormais ex-partenaire de danse.

"Elle est vraiment en conflit avec son danseur" lui a notamment assuré le journaliste Clément Garin à travers un message lu en direct. La cause ? Un supposé conflit qui aurait explosé durant les entrainements, "Il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses car il lui reprochait d'être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production." Des révélations chocs et inattendues, qui sont néanmoins à prendre avec de très grosses pincettes.

Des rumeurs à prendre avec des pincettes

Ce week-end, Samuel Texier a en effet mis en ligne deux posts différents sur son propre compte Instagram. L'un où il est revenu sur cette première expérience de rêve dans l'émission et où il a remercié la star de l'avoir accompagné, "Merci à Wejdene, je suis fier d'avoir participé à l'émission avec toi", et un autre où il a dévoilé de magnifiques photos de leur ultime performance sur la chanson Message Personnel de Janie. Deux beaux hommages, totalement opposés aux actuelles rumeurs de tension.

De son côté, Wejdene s'est également montrée heureuse d'avoir pu apprendre autant de choses grâce à Samuel Texier. Interrogée par la journaliste de DALS à la suite de son élimination vendredi soir, la star - qui semblait apaisée, a notamment confié ceci, "Samuel m'a appris beaucoup de choses et m'a fait découvrir un potentiel que j'avais. J'ai appris que j'avais de belles lignes de bras et de jambes. Pour moi, je ne savais absolument pas danser. Mais il m'a dit 'fais le' et quand je me vois je me dis maintenant 'Wow mais je savais faire ça'".

De même, dans un précédent post Instagram (qui a depuis disparu à la suite du nettoyage de son compte), elle dévoilait des photos de l'émission et déclarait en légende, "Merci à mon partenaire Samuel Texier pour tous ces moments de partage et d'apprentissage". Là encore, un comportement très loin d'un possible conflit.