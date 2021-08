Wejdene et Maëva Ghennam font équipe dans le clip "Ta Gow" pour se venger d'un infidèle

Wejdene : succès, carrière, Anissa... elle se confie (Interview)

Quand une star de la chanson devient pote avec une star de la télé-réalité, ça donne le binôme Wejdene-Maëva Ghennam ! Entre l'interprète d'Anissa et l'influenceuse, tout a commencé sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5. Aujourd'hui, la protégée de Feuneu invite la célèbre Marseillaise dans son nouveau clip Ta Gow. Maëva et Wejdene font équipe pour se venger d'un mec infidèle, regardez !