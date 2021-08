Danse avec les stars 2021 : Jean-Baptiste Maunier confirmé au casting, les internautes valident !

Après un report d'un an, à cause de la crise sanitaire, la saison 11 de Danse avec les stars arrive à la rentrée prochaine, normalement, sur TF1. La date de diffusion n'est pas encore connue, mais certaines infos se dévoilent déjà, comme l'identité du nouveau jury par exemple : Chris Marques, Denitsa Ikonomova, Jean-Paultier et François Alu, le premier danseur du ballet de l'Opéra de Paris. On sait aussi qu'une nouvelle danseuse intègre Danse avec les stars 2021 : il s'agit de Coralie Licata, la femme de Christophe Licata. Et qu'en est-il du casting officiel ?

Jean-Baptiste Maunier dans Danse avec les stars 2021 !

Il se dévoile de plus en plus. Pour preuve, après Tayc, Lââm, Moussa (Koh Lanta), Lucie Lucas (Clem), Wejdene, Lola Dubini, qui a engagé un coach sportif, et Gérémy Crédeville (En Famille), TF1 confirme la participation de Jean-Baptiste Maunier à la saison 11 de Danse avec les stars ! "Jean-Baptiste Maunier participera à la prochaine saison de Danse Avec Les Stars. Quelle sera sa 1ère danse selon vous ? Danse Avec Les Stars revient bientôt sur @tf1 et @mytf1_off", peut-on lire sur les réseaux sociaux de l'émission. Le chanteur et acteur était lui aussi sur la potentielle liste du casting : les rumeurs ont donc eu encore une fois raison.